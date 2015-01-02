Всем привет!

Зовут меня Татьяна, живу в славном городе Екатеринбурге.

Натюрморт с корзиной

Пришло время, пора обновить Верхний пост.

UPD от 30.08.2020

Журнал создан для отдыха в первую очередь, поэтому здесь в основном записи о добром, чистом и светлом. Здесь вы найдёте всё то, что мне интересно и на что откликнулась моя Душа. Дыбра мало, но он есть. Много истории, стихов, музыки, котиков...

Во взаимные друзья я добавляю, особенно в последнее время, людей, именно людей со своими мыслями и взглядами, которые могут и не совпадать с моими. В друзья могу добавить и пустой журнал, если хозяин такого журнала интересен в общении, и я ж понимаю, что не все люди могут и хотят писать. Это же касается и копипасты. Collapse )

Так что, добро пожаловать ко мне в журнал!


Ну а эту залипуху (другого слова сложно подобрать) я утащила у rainhard_15
Нужно просто поводить мышкой.)



promo tvsher январь 2, 14:51 48
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Первый серьёзный юбилей
Моему журналу пять лет. Маленький, но таки юбилей)) За эти годы ведение журнала вошло в привычку. День, когда не вышло ни одного поста.. ну не то, чтобы потерян, просто как-то получался незавершённным что ли. Так что и в этом году будут выходить посты, а вы, мои друзья и читатели, смотреть…

Мартин Штеглих: Дневник (октябрь и ноябрь 1942)

начало
[1941 год]июнь 1941
июль 1941
август 1941
сентябрь 1941
октябрь 1941
ноябрь 1941
декабрь 1941
[1942 год]январь 1942
февраль 1942
апрель 1942
июль 1942
август 1942
сентябрь 1942




20 октября. На шоссе. Не писал уже очень давно. И сегодня берусь за перо, потому что хочу воздать должное памяти героически погибшего товарища, который был очень дорог и близок мне.
Боб Редантц погиб в оборонительных боях под Ржевом. В России он получил пять ранений и был награжден Немецким крестом в золоте. Мы были вместе до самого окончания похода во Францию. А теперь его больше нет с нами! Он был примером идеального офицера. Редко где встретишь офицера, живущего, а, главное, действующего согласно своим высоким идеалам. Солдаты боготворили его, в сражении он был пленительно неудержим. Старая гвардия нашего полка потеряла еще одного своего бойца!

Ну, раз уж я сел записывать, расскажу еще и о том, что произошло за это время. Мы — как это не раз уже случалось — снова переехали. На этот раз ближе к шоссе. Ширина участка — 3,7 км. Справа — лесная позиция, иваны местами в каких-то 60 м напротив нас, потом какая-то дурацкая высотка с коротким склоном («мертвая зона»), за ней 400 м позиций на болоте и высота с позицией тяжелого скорострельного пулемета. Потом позиции на переднем скате. Collapse )




Утреннее...


Художник Сергей Курбатов

Возможно, это осень сотворила
Едва заметную, как паутинка, грусть,
Её листва златая облепила
Потоком благодатных светлых чувств.

Благословенна будь, душа простая!
Как тихий прикровенный ручеёк
Журчит листва, с берёзок облетая…
Горит в ночи священный огонёк.

Светло, легко душе… хоть снова осень…
Печаль в корзинку с пряжей уложу,
И из неё свяжу святую неба просинь
И солнца луч! Грустить же погожу.

© Copyright: Наталья Лешукова

Всем мира, счастья и добра!






От воскресенья до воскресенья, или интересное за неделю в моей ленте

Приветствую моих друзей, читателей и просто мимопроходящих!

Закончилась очередная неделя, наступило время для подборки интересных постов из моей ленты)


художник Сергей Бессонов

За окном разгорается и разливается осень, стоят чудные погоды... что не может не радовать)
В этот раз подобрались темы разные, но интересные, как и заявлено в заголовке.
Читателям спасибо за внимание, Авторам - за прекрасные посты!

Приятного чтения: Collapse )




Джон Майкл Райт

Сегодня я представляю вашему вниманию ещё одну чудную подборку картин прекрасного английского и шотландского художника-портретиста, работавшего в стиле барокко.

Знакомьтесь, кто не знаком)) Джон Майкл Райт (John Michael Wright) 1617 — 1694.


Charles II of England in Coronation robes

Прелесть его работ заключается в том, что по ним можно понять, КАК на самом деле одевались в 17 веке. Всё дело в том, что более поздние художники, то ли от незнания, то ли от желания придать своим героиням более романтичный или чувственный образ, дам изображали с распущенными волосами. В 17 веке же приличные дамы себе таких вольностей не допускали. Простоволосой дама могла находиться только в своей спальне. На люди, даже если это была гостиная или приёмная в её же собственном доме, дама всегда выходила причёсаной, то есть с уложенными волосами. Collapse )




Дневник Аверичевой Софьи Петровны: июнь 1941

И так, опрос показал, что наиболее интересны два дневника: Аверичевой Софьи Петровны и Романова Константина Константиновича. Они набрали одинаковое количество голосов, поэтому я приняла решение начать выкладывать по алфавиту. И поскольку буква А первая, то начинаем читать дневник Аверичевой Софьи Петровны. Ну а великого князя и поэта начнём читать после Штеглиха, там осталось не так уж и много)



Аверичева Софья Петровна (10 сентября 1914 - 10 мая 2015) - советская и российская театральная актриса, участница Великой Отечественной войны.

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Дневник охватывает небольшой период, но интересный - с 1941 по 1944 годы. И если учесть, что в КА ведение дневников не приветствовалось, в следствии чего до нас дошло их очень мало... Также нужно учитывать, что дневник был опубликован в 1966 году, соответственно прошёл цензуру, поэтому я не жду там уж очень сильных откровений... но кто знает, что нас ждёт)

Начинаем? Софье 26 лет и, казалось, что вся жизнь впереди... Collapse )
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Пока ставлю текст без комментариев. Но можно будет обсудить то, что вас заинтересовало)

Продолжение следует...




Крачковский Иосиф Евстафьевич

Постепенно после летнего марафона вхожу в свою, привычную колею. Надеюсь, что следующие марафоны, в которых я собираюсь участвовать, не очень отразятся на темах в моём журнале.

Давно не делала подборку работ отдельно взятых художников. Поэтому сегодня будет вернисаж одного художника.

Иосиф Евстафьевич Крачковский (1854 — 1914) — российский живописец-пейзажист.



Родился Иосиф по одним источникам в Варшаве, по другим — в Петербурге в мещанской семье. Императорскую академию художеств начал посещать с 1871 года в качестве вольноприходяшего ученика, где главным наставником был профессор барон Клодт М.К.

В 1878 году был удостоен малой золотой медали за картину: "Утро", а в следующем году — большой золотой медали и звания художника 1 степени за картину "Вечер". В 1880-ом был отправлен за казённый счет за границу для дальнейшего совершенствования. Посетил Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Милан и Мадрид, жил в Париже. Вернулся в Санкт-Петербург в 1884 году. За свои работы, исполненные за границей, был признан академиком... Collapse )

Всем мира, счастья и добра!
Ставлю ролик с работами Крачковского, наслаждайтесь)







У меня вопрос!

Вчера была последняя запись по книге Гелия Рябова "Сошествие во ад. Посмертная судьба Царской Семьи; факты, домыслы, спекуляции". Хочется продолжить такие чтения. Мемуары вещь нудная, а читать небольшими фрагментами самое то. Надеюсь, что и другим такой формат так же интересен.


Художник Олеся Бессонова

Поэтому вопрос: Что дальше будем читать?

Сделала подборку интересных дневников, на мой взгляд) Collapse )

Каждый из представленных дневников реально интересны. Помогите, пожалуйста, определиться, какой из них начать читать). Поэтому открываю опрос, а в ближайшую пятницу подведём итоги..

Poll #2104717
This poll is closed.
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 15

Что дальше будем читать?

View Answers
Аверичева Софья Петровна
5(33.3%)
Гроссман Павел Петрович
3(20.0%)
Романов Константин Константинович
5(33.3%)
Глотов Иван Григорьевич
0(0.0%)
Михаил Андреев
2(13.3%)