Всем привет!
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Зовут меня Татьяна, живу в славном городе Екатеринбурге.
Пришло время, пора обновить Верхний пост.
UPD от 30.08.2020
Журнал создан для отдыха в первую очередь, поэтому здесь в основном записи о добром, чистом и светлом. Здесь вы найдёте всё то, что мне интересно и на что откликнулась моя Душа. Дыбра мало, но он есть. Много истории, стихов, музыки, котиков...
Во взаимные друзья я добавляю, особенно в последнее время, людей, именно людей со своими мыслями и взглядами, которые могут и не совпадать с моими. В друзья могу добавить и пустой журнал, если хозяин такого журнала интересен в общении, и я ж понимаю, что не все люди могут и хотят писать. Это же касается и копипасты. ( Collapse )
Так что, добро пожаловать ко мне в журнал!
Ну а эту залипуху (другого слова сложно подобрать) я утащила у rainhard_15
Нужно просто поводить мышкой.)
Пришло время, пора обновить Верхний пост.
Журнал создан для отдыха в первую очередь, поэтому здесь в основном записи о добром, чистом и светлом. Здесь вы найдёте всё то, что мне интересно и на что откликнулась моя Душа. Дыбра мало, но он есть. Много истории, стихов, музыки, котиков...
Во взаимные друзья я добавляю, особенно в последнее время, людей, именно людей со своими мыслями и взглядами, которые могут и не совпадать с моими. В друзья могу добавить и пустой журнал, если хозяин такого журнала интересен в общении, и я ж понимаю, что не все люди могут и хотят писать. Это же касается и копипасты. ( Collapse )
Так что, добро пожаловать ко мне в журнал!
Ну а эту залипуху (другого слова сложно подобрать) я утащила у rainhard_15
Нужно просто поводить мышкой.)